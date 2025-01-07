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Сержиу Консейсау повторил свое известное празднование после победы с Миланом в Суперкубке
Наставник россонери отпраздновал свой первый трофей в клубе в присущем для него стиле
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Вчера вечером, 6-го января, "Милан" одержал волевую победу со счетом 3:2 над "Интером" в матче за Суперкубок Италии, отыгравшись во второй половине поединка, пропустив первыми два мяча.
Главный тренер "Милана" Сержиу Консейсау отпраздновал завоевание своего первого трофея вместе с новой командой в присущем для себя стиле. 50-летний португальский специалист танцевал и курил сигару прямо в раздевалке, повторив свое известное празднование, которое он исполнял после побед с "Порту", своим бывшим клубом.
Oi, oi, oi ????#InterMilan #SempreMilan pic.twitter.com/4sU4tnqwMz— AC Milan (@acmilan) January 6, 2025
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Напомним, что Сержиу Консейсау стал главным тренером "Милана" в конце прошлого года, сменив на этом посту своего соотечественника — Паулу Фонсеку, который был уволен через полгода с момента назначения.
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