Россонери удивили соперника, совершив яркий камбэк. Интер - Милан 2:3. Обзор матча и видео голов

После обмена опасными моментами у ворот обеих команд, первыми отличились игроки "Интера": капитан Лаутаро Мартинес в конце первого тайма уверенно разобрался с защитниками и голкипером "Милана", пробив низом в противоход Майка Меньяна. Уже после перерыва "нерадзурри" сразу же удвоили свое преимущество - Тареми уверенно переиграл капитана "россонери", оказавшись с ним один на один в результате передачи от Стефана де Врея.

"Милан" сумел быстро сократить отставание в счете, где Тео Эрнандес удачно реализовал штрафной удар у ворот Яна Зоммера. "Нерадзурри" могли увеличить свое преимущество (чего только стоит голевой момент со стойкой в исполнении Карлоса Аугусто), однако концовка оказалась ужасной для подопечных Симоне Индзаги. Сначала Кристиан Пулишич сравнял счет во встрече, пробив в дальний угол ворот Зоммера, а уже в добавленное арбитром время Тэмми Абрахам вырвал своей команде победу, замкнув передачу от Рафаэля Леао.

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В итоге "Милан" добыл 50-й трофей в своей истории, а Сержиу Консейсау добыл свой первый трофей за несколько недель работы в новом клубе. Следующий матч "россонери" проведут в Серии А 11 января против "Кальяри", а "Интер" встретится с "Венецией" 12 января.

Смотрите обзор матча Суперкубка Италии

Саудовская Аравия Саудовская Аравия. Эр-Рияд. "Эль-Авваль Парк"

"Интер" - "Милан" 2:3

Голы: Лаутаро Мартинес 45+1, Тареми 47 - Эрнандес 52, Пулишич 80, Абрахам 90+4