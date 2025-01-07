  1. UA-Футбол ⚽
  2. Италия
  3. Ювентус работает над тем, чтобы взять нападающего Манчестер Юнайтед в аренду до конца сезона
В тренде
Италия
Италия

Италия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Ювентус работает над тем, чтобы взять нападающего Манчестер Юнайтед в аренду до конца сезона

Италия

Итальянский топ-клуб хочет вернуть форварда в Серию А

Ювентус работает над тем, чтобы взять нападающего Манчестер Юнайтед в аренду до конца сезона

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Туринский "Ювентус" работает над арендой нападающего "Манчестер Юнайтед" до конца сезона.

Как сообщил авторитетный журналист Джанлука Ди Марцио, руководство "Ювентуса" сейчас работает над тем, чтобы взять Джошуа Зиркзе в аренду. Известно, что "бьянконери" ищут игрока, который сможет стать идеальным партнером для Душана Влаховича в нападении команды, поскольку 30-летний Аркадиуш Милик все еще травмирован.

Читайте такжеНовичок Манчестер Юнайтед решил покинуть клуб в ближайшее время

Нидерландский нападающий уже работал под руководством Тьяго Мотты в "Болонье", став одним из главных героев команды, которая смогла квалифицироваться в Лигу чемпионов. Однако "МЮ" вряд ли захочет отпускать своего игрока, ведь Рубен Аморим хочет, чтобы он остался в команде.

  • Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football

В этом сезоне Джошуа Зиркзе забил 4 гола и отдал 2 ассиста в 28 матчах за "Манчестер Юнайтед", начиная лишь 11 игр в стартовом составе команды.

По теме
yellow-arrow
Представитель Серии А заинтересован в трансфере экс-игрока Сельты
yellow-arrow
Обладатель Золотого мяча в составе Ювентуса получит руководящую должность в одном из саудовских топ-клубов
yellow-arrow
Россонери удивили соперника, совершив яркий камбэк. Интер - Милан 2:3. Обзор матча и видео голов
Ювентус (Турин) Манчестер Юнайтед Джошуа Зиркзе
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
Gianluca Di Marzio
Опубликовал: Андрей Журба
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000
На сайт
2
5 000
На сайт
3
150 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости