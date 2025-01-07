Ювентус работает над тем, чтобы взять нападающего Манчестер Юнайтед в аренду до конца сезона

Туринский "Ювентус" работает над арендой нападающего "Манчестер Юнайтед" до конца сезона.

Как сообщил авторитетный журналист Джанлука Ди Марцио, руководство "Ювентуса" сейчас работает над тем, чтобы взять Джошуа Зиркзе в аренду. Известно, что "бьянконери" ищут игрока, который сможет стать идеальным партнером для Душана Влаховича в нападении команды, поскольку 30-летний Аркадиуш Милик все еще травмирован.

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Нидерландский нападающий уже работал под руководством Тьяго Мотты в "Болонье", став одним из главных героев команды, которая смогла квалифицироваться в Лигу чемпионов. Однако "МЮ" вряд ли захочет отпускать своего игрока, ведь Рубен Аморим хочет, чтобы он остался в команде.

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В этом сезоне Джошуа Зиркзе забил 4 гола и отдал 2 ассиста в 28 матчах за "Манчестер Юнайтед", начиная лишь 11 игр в стартовом составе команды.