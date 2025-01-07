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Представитель Серии А заинтересован в трансфере экс-игрока Сельты

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Итальянцы столкнутся с конкуренцией за подписание этого спортсмена

Представитель Серии А заинтересован в трансфере экс-игрока Сельты

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Габри Вейга летом 2023 года удивил всех, перейдя в "Аль-Ахли" из "Сельты". К испанцу сейчас приковано немалое внимание, поскольку в его услугах заинтересованы мадридский "Атлетико", "Вильярреал", однако география не ограничена исключительно представителями Ла Лиги.

По информации Fichajes, к 22-летнему центральному полузащитнику также проявляет интерес "Аталанта". Его профиль соответствует динамичному и атакующему стилю тренера Гасперини, который постоянно ищет игроков, способных адаптироваться к различным ситуациям на поле. Переговоры между представителями испанца и бергамасками, похоже, находятся на ранней стадии, но обе стороны настроены оптимистично. Кроме того, "Аталанта" имеет амбиции стать постоянным участником еврокубков, и полузащитник может внести огромный вклад в достижение этой цели.

Отметим, что в этом сезоне Габри Вейга сыграл 19 матчей, где отметился 4 голами и одним ассистом.

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Источник:
Fichajes
Опубликовал: Александр Гресь
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