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Владелец Милана поздравил футболистов с победой в Суперкубке Италии

Италия

Обнимаю вас и нахожусь с вами каждую секунду

Владелец Милана поздравил футболистов с победой в Суперкубке Италии

Getty Images/Global Images Ukraine

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Владелец "Милана" поздравил футболистов с победой в Суперкубке Италии.

Джерри Кардинале пожелал гордиться этим результатом и вернуться с таким настроем в Италию.

"Поздравляю с этим выдающимся результатом. Выиграть этот трофей в дерби — это нечто особенное, и вы должны этим гордиться

До сих пор это был сложный сезон, но вы должны наслаждаться этим моментом и вернуться в Италию с этим стимулом, чтобы занять место, которое "Милан" должен занимать в Серии А. Я обнимаю вас и нахожусь с вами каждую секунду", - сказал Кардинале

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Напомним, что "Милан" обыграл "Интер" в Суперкубке Италии со счётом 3:2. Видеообзор матча смотрите на сайте.

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Источник:
Gazzeta
Опубликовал: Владислав Прийменко
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