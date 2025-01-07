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Владелец Милана поздравил футболистов с победой в Суперкубке Италии
Обнимаю вас и нахожусь с вами каждую секунду
Getty Images/Global Images Ukraine
Владелец "Милана" поздравил футболистов с победой в Суперкубке Италии.
Джерри Кардинале пожелал гордиться этим результатом и вернуться с таким настроем в Италию.
"Поздравляю с этим выдающимся результатом. Выиграть этот трофей в дерби — это нечто особенное, и вы должны этим гордиться
До сих пор это был сложный сезон, но вы должны наслаждаться этим моментом и вернуться в Италию с этим стимулом, чтобы занять место, которое "Милан" должен занимать в Серии А. Я обнимаю вас и нахожусь с вами каждую секунду", - сказал Кардинале
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Напомним, что "Милан" обыграл "Интер" в Суперкубке Италии со счётом 3:2. Видеообзор матча смотрите на сайте.
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