Владелец "Милана" поздравил футболистов с победой в Суперкубке Италии.

Джерри Кардинале пожелал гордиться этим результатом и вернуться с таким настроем в Италию.

"Поздравляю с этим выдающимся результатом. Выиграть этот трофей в дерби — это нечто особенное, и вы должны этим гордиться

До сих пор это был сложный сезон, но вы должны наслаждаться этим моментом и вернуться в Италию с этим стимулом, чтобы занять место, которое "Милан" должен занимать в Серии А. Я обнимаю вас и нахожусь с вами каждую секунду", - сказал Кардинале