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В последний момент отказалась Рома. Итальянский гранд интересуется защитником Ланса
Он даже прошёл медобследование, чтобы предотвратить похожие ситуации
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Итальянский гранд интересуется защитником французского "Ланса".
По информации Gazzetta dello Sport, "Ювентус" заинтересовался Кевином Дансо на замену травмированному Бремеру.
Примечательно, что прошлым летом защитником заинтересовалась "Рома". Во время прохождения медосмотра врачи, по одной из версий, увидели аномалию сердца. Это могло помешать получить разрешение на участие в итальянских матчах.
"Рома" запросила больше времени для дополнительных обследований, но "Ланс", разочаровавшийся в ситуации, приказал игроку вернуться во Францию до закрытия трансферного окна.
Во Франции футболист прошёл комплексное обследование сердца, после которого не обнаружилось рубцов на сердечной мышце или электрических аномалий. Он может спокойно играть в футбол.
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В этом сезоне Кевин Дансо провёл 13 матчей во всех турнирах за "Ланс", в которых суммарно получил 4 жёлтых карточки.
TransferMarkt оценивает защитника в 25 млн евро.
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