Комо оформил трансфер голкипера из Антверпена

"Комо" подписал контракт с 29-летним французским голкипером Жаном Бюте. Вратарь переходит в итальянский клуб из "Антверпена".

Игрок с "Комо" подписал договор, который рассчитан до 30 июня 2028 года.

Голкипер играл за "Антверпен" с 2020 года. Жан в сезоне 2024/25 сыграл 4 матча, в которых забил 1 гол; 1 поединок отыграл на ноль.