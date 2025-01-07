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Комо оформил трансфер голкипера из Антверпена

Италия

Подтверждено

Комо оформил трансфер голкипера из Антверпена

Getty Images/Global Images Ukraine

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"Комо" подписал контракт с 29-летним французским голкипером Жаном Бюте. Вратарь переходит в итальянский клуб из "Антверпена".

Игрок с "Комо" подписал договор, который рассчитан до 30 июня 2028 года.

Голкипер играл за "Антверпен" с 2020 года. Жан в сезоне 2024/25 сыграл 4 матча, в которых забил 1 гол; 1 поединок отыграл на ноль.

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Антверпен Комо
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Источник:
Сomo
Опубликовал: Екатерина Власова
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