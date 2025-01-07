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Комо оформил трансфер голкипера из Антверпена
Подтверждено
Getty Images/Global Images Ukraine
"Комо" подписал контракт с 29-летним французским голкипером Жаном Бюте. Вратарь переходит в итальянский клуб из "Антверпена".
Игрок с "Комо" подписал договор, который рассчитан до 30 июня 2028 года.
Голкипер играл за "Антверпен" с 2020 года. Жан в сезоне 2024/25 сыграл 4 матча, в которых забил 1 гол; 1 поединок отыграл на ноль.
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Источник:Сomo
Опубликовал: Екатерина Власова
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