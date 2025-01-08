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Консейсау установил рекорд Милана, охватывающий период в 95 лет
Эффектно возглавил россонери
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
"Дьяволы" выиграли Суперкубкок Италии во втором матче под руководством Сержиу Консейсау, огорчив в финале "Интер" (3:2).
Португальский специалист быстрее всех тренеров "Милана" выиграл трофей с клубом, начиная с сезона 1929/30. Он опередил Винченцо Монтеллу, выигравшего с "красно-черными" аналогичный турнир в 2016 году. Итальянец сделал это в 18 матче как тренер коллектива.
Во главе "Порту" Консейсау завоевал 11 трофеев, включая три суперкубка страны. Добавим, что в 1998-м он выиграл Суперкубок Италии во время футбольной карьеры, защищая цвета "Лацио".
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