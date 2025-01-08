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Комо договорился со Спортингом о переходе талантливого защитника
Футболист будет играть под руководством именитого соотечественника
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Итальянский "Комо" договорился с лиссабонским "Спортингом" о трансфере талантливого защитника.
По информации от инсайдера Фабрицио Романо, 20-летний испанец Иван Фреснеда присоединится к "Комо" в ближайшее время на правах аренды. Известно, что в соглашении прописана опция выкупа игрока, поэтому сумма полноценного трансфера перспективного футболиста составит около 10 миллионов евро.
Подробности об условиях личного контракта игрока пока не разглашаются. Однако известно, что его соглашение будет рассчитано до 2029 года, а опция выкупа станет обязательной при достижении определенных условий.
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В этом сезоне Иван Фреснеда принял участие в 11 матчах в составе португальской команды во всех турнирах. Его стоимость на сайте Transfermarkt оценивается в 7 миллионов евро.
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