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Комо договорился со Спортингом о переходе талантливого защитника

Италия

Футболист будет играть под руководством именитого соотечественника

Комо договорился со Спортингом о переходе талантливого защитника

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Итальянский "Комо" договорился с лиссабонским "Спортингом" о трансфере талантливого защитника.

По информации от инсайдера Фабрицио Романо, 20-летний испанец Иван Фреснеда присоединится к "Комо" в ближайшее время на правах аренды. Известно, что в соглашении прописана опция выкупа игрока, поэтому сумма полноценного трансфера перспективного футболиста составит около 10 миллионов евро.

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Подробности об условиях личного контракта игрока пока не разглашаются. Однако известно, что его соглашение будет рассчитано до 2029 года, а опция выкупа станет обязательной при достижении определенных условий.

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В этом сезоне Иван Фреснеда принял участие в 11 матчах в составе португальской команды во всех турнирах. Его стоимость на сайте Transfermarkt оценивается в 7 миллионов евро.

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Спортинг (Лиссабон) Комо (Италия) Иван Фреснеда
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Источник:
Fabrizio Romano
Опубликовал: Андрей Журба
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