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Наполи и другие европейские клубы заинтересованы в трансфере перспективного хавбека Ювентуса

Италия

Полузащитник сборной Италии может сменить клубную прописку в ближайшее время

Наполи и другие европейские клубы заинтересованы в трансфере перспективного хавбека Ювентуса

Фото з вільних джерел

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"Напол" и несколько европейских топ-клубов заинтересованы в трансфере перспективного хавбека "Ювентуса".

Согласно сообщению от итальянского издания La Gazzetta dello Sport, туринский клуб ждет от "Наполи" официального предложения по трансферу Николо Фаджоли. Руководство "бьянконери" рассчитывает на продажу футболиста сборной Италии, чтобы профинансировать новые подписания.

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Также известно, что за игроком внимательно следит французский "Марсель" и несколько команд из АПЛ. "Ювентус" готов продать его за 25 миллионов евро. Ранее услуги Фаджоли предлагали манчестерским клубам.

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В текущем сезоне Николо Фаджоли выходил на поле в 20 матчах в составе "Ювентуса" во всех турнирах. По версии сайта Transfermarkt, его стоимость оценивается в 20 миллионов евро.

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Ювентус (Турин) Наполи Николо Фаджоли
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Источник:
La Gazzetta dello Sport
Опубликовал: Андрей Журба
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