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Милан работает над подписанием талантливого хавбека Торино

Италия

Итальянский гранд хочет заключить сделку следующим летом

Милан работает над подписанием талантливого хавбека Торино

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

"Милан" активно работает над подписанием талантливого хавбека "Торино" и сборной Италии.

Как сообщил журналист Николо Скира, 23-летний полузащитник "Торино" Самуэле Риччи является главной целью "Милана" на следующее лето. Руководство "россонери" сейчас ведет переговоры с представителями итальянца об условиях его личного контракта с клубом до 2029 года и опцией продления соглашения на еще один год, то есть до 2030 года. Согласно этому контракту, Риччи будет получать около 2,5 миллионов евро в год.

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Интер Милан" и еще два английских топ-клуба тоже заинтересованы в его подписании, несмотря на то, что футболист недавно продлил контракт со своим клубом.. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 28 миллионов евро.

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Торино Милан Самуэле Риччи
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Источник:
Nicolo Schira
Опубликовал: Андрей Журба
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