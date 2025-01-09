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Аталанта начала переговоры с Брайтоном о трансфере талантливого нападающего

Италия

Один из лидеров Серии А планирует усиление своей атаки в январе

Аталанта начала переговоры с Брайтоном о трансфере талантливого нападающего

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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"Аталанта" начала процесс переговоров с "Брайтоном" о возможном трансфере Хулио Энсисо.

Как сообщает журналист Николо Скира, 20-летний парагвайский нападающий заинтересовал бергамасков, которые будут пытаться подписать его во время зимнего трансферного окна. Талантливый футболист может играть на левом фланге атаки и в центре, а также выполнять роль плеймейкера.

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В этом сезоне Хулио Энсисо отметился лишь одной результативной передачей в 14 матчах в составе "чаек" во всех турнирах. Авторитетный портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 22 миллиона евро.

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Источник:
Nicolo Schira
Опубликовал: Андрей Журба
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