Аталанта начала переговоры с Брайтоном о трансфере талантливого нападающего

"Аталанта" начала процесс переговоров с "Брайтоном" о возможном трансфере Хулио Энсисо.

Как сообщает журналист Николо Скира, 20-летний парагвайский нападающий заинтересовал бергамасков, которые будут пытаться подписать его во время зимнего трансферного окна. Талантливый футболист может играть на левом фланге атаки и в центре, а также выполнять роль плеймейкера.

Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football

В этом сезоне Хулио Энсисо отметился лишь одной результативной передачей в 14 матчах в составе "чаек" во всех турнирах. Авторитетный портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 22 миллиона евро.