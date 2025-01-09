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Ювентус нацелился на трансфер звездного защитника Барселоны
Планы старой синьоры меняются
Getty Images/Global Images Ukraine
Туринский "Ювентус" нацелился на трансфер звездного центрального защитника "Барселоны".
Согласно информации от авторитетного инсайдера Фабрицио Романо, руководство "Ювентуса" пытается ускорить процесс переговоров с "Барселоной" о переходе Рональда Араухо. Они постоянно контактируют с представителями "блаугранас", ведь 25-летний уругваец ныне является главной целью "бьянконери".
- Ранее сообщалось о том, что Рональд Араухо является одним из трех футболистов "Барсы", которые могут покинуть команду уже этой зимой, ведь его контракт с клубом истекает летом 2026 года.
Известно, что "Бенфика" не собирается продавать Антониу Силву во время зимнего трансферного окна, поэтому "Ювентус" вынужден менять свои планы, учитывая прогресс в переговорах с "Барселоной" о возможном подписании Рональда Араухо. Сейчас итальянский гранд ожидает окончательного ответа от "сине-гранатоывх".
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Напомним, что Араухо недавно восстановился после травмы подколенного сухожилия. Уругвайский футболист успел принять участие в матче Кубка Испании против "Барбастро" (0:4), в котором он выводил команду на поле в качестве капитана.
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