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Наполи готов продать своего талантливого вингера в январе
Инсайдер рассказал подробности
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
"Наполи" будет готов продать своего талантливого вингера в январское трансферное окно.
Как отмечает авторитетный инсайдер Джанлука Ди Марцио, руководство неаполитанского клуба может рассмотреть вариант с продажей 23-летнего Хвичи Кварацхелии в этом месяце, однако его переход будет возможен только на тех условиях, которые выдвинут "партенопейцы".
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Ранее появлялась информация о том, что "Пари Сен-Жермен" возобновил свой интерес к грузинскому нападающему, действующий контракт которого с клубом рассчитан до конца июня 2027 года..
Известно, что итальянский клуб оценивает его стоимость в 80 миллионов евро.
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