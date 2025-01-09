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Наполи готов продать своего талантливого вингера в январе

Италия

Инсайдер рассказал подробности

Наполи готов продать своего талантливого вингера в январе

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

"Наполи" будет готов продать своего талантливого вингера в январское трансферное окно.

Как отмечает авторитетный инсайдер Джанлука Ди Марцио, руководство неаполитанского клуба может рассмотреть вариант с продажей 23-летнего Хвичи Кварацхелии в этом месяце, однако его переход будет возможен только на тех условиях, которые выдвинут "партенопейцы".

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Ранее появлялась информация о том, что "Пари Сен-Жермен" возобновил свой интерес к грузинскому нападающему, действующий контракт которого с клубом рассчитан до конца июня 2027 года..

Известно, что итальянский клуб оценивает его стоимость в 80 миллионов евро.

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Источник:
Gianluca Di Marzio
Опубликовал: Андрей Журба
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