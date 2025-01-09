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Одноклубник Забарного может оказаться в Наполи. Продолжаются переговоры
Итальянцы хотят арендовать Биллинга
Getty Images/Global Images Ukraine
"Наполи" хотят арендовать центрального полузащитника "Борнмута" Филиппа Биллинга. Об этом пишет Sky Sport.
По данным источника, арендное соглашение будет рассчитано до конца текущего сезона. Кроме того, в контракт будет включен пункт о возможности выкупа футболиста.
Сейчас стороны согласовывают некоторые детали сделки, и вскоре можно ожидать официального объявления о переходе.
Биллинг в текущем сезоне сыграл 10 матчей - 176 минут.
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Источник:Sky Sport
Опубликовал: Екатерина Власова
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