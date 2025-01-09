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Одноклубник Забарного может оказаться в Наполи. Продолжаются переговоры

Италия

Итальянцы хотят арендовать Биллинга

Одноклубник Забарного может оказаться в Наполи. Продолжаются переговоры

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

"Наполи" хотят арендовать центрального полузащитника "Борнмута" Филиппа Биллинга. Об этом пишет Sky Sport.

По данным источника, арендное соглашение будет рассчитано до конца текущего сезона. Кроме того, в контракт будет включен пункт о возможности выкупа футболиста.

Сейчас стороны согласовывают некоторые детали сделки, и вскоре можно ожидать официального объявления о переходе.

Биллинг в текущем сезоне сыграл 10 матчей - 176 минут.

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Источник:
Sky Sport
Опубликовал: Екатерина Власова
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