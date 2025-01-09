Одноклубник Забарного может оказаться в Наполи. Продолжаются переговоры

"Наполи" хотят арендовать центрального полузащитника "Борнмута" Филиппа Биллинга. Об этом пишет Sky Sport.

По данным источника, арендное соглашение будет рассчитано до конца текущего сезона. Кроме того, в контракт будет включен пункт о возможности выкупа футболиста.

Сейчас стороны согласовывают некоторые детали сделки, и вскоре можно ожидать официального объявления о переходе.

Биллинг в текущем сезоне сыграл 10 матчей - 176 минут.