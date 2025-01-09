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Консейсау активно работает над трансформацией Милана: строгие правила и новый режим

Италия

Новый тренер - новые правила

Консейсау активно работает над трансформацией Милана: строгие правила и новый режим

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Новый тренер "Милана" Сержиу Консейсау активно работает над трансформацией клуба. Португальский специалист сосредоточился на изменении повседневной жизни команды.

По информации La Gazzetta dello Sport, Консейсау вводит в "Милане" более строгий режим. Одним из первых нововведений стала обязательная ночевка игроков на тренировочной базе накануне важных матчей. Ранее футболисты имели возможность ночевать дома даже перед вечерними играми.

Кроме того, Консейсау пытается приучить игроков к поединку в вечернее время. Для этого команда проводит тренировки на стадионе под светом прожекторов, чтобы футболисты могли адаптироваться к игровым условиям.

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Сержиу Консейсау Милан
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Источник:
La Gazzetta dello Sport
Опубликовал: Екатерина Власова
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