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РБ Лейпциг планирует арендовать вингера Милана

Италия

Ноа Окафор может сменить клуб

РБ Лейпциг планирует арендовать вингера Милана

Getty Images/Global Images Ukraine

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Левый вингер "Милана" Ноа Окафор близок к переходу в "РБ Лейпциг".

Игрок уже договорился о личных условиях контракта с немецким клубом. Сейчас продолжаются переговоры между "Миланом" и "Лейпцигом" относительно деталей сделки. Ожидается, что это будет аренда с правом выкупа, причем немцы возьмут на себя полную оплату зарплаты футболиста.

Напомним, что Окафор перешел в "Милан" летом 2023 года из "Зальцбурга" за 15,5 млн евро. Ноа в текущем сезоне сыграл 16 матчей, в которых забил 1 гол и отдал 2 результативные передачи.

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Милан РБ Лейпциг Ноа Окафор
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Источник:
daily sports
Опубликовал: Екатерина Власова
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