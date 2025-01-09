РБ Лейпциг планирует арендовать вингера Милана

Левый вингер "Милана" Ноа Окафор близок к переходу в "РБ Лейпциг".

Игрок уже договорился о личных условиях контракта с немецким клубом. Сейчас продолжаются переговоры между "Миланом" и "Лейпцигом" относительно деталей сделки. Ожидается, что это будет аренда с правом выкупа, причем немцы возьмут на себя полную оплату зарплаты футболиста.

Напомним, что Окафор перешел в "Милан" летом 2023 года из "Зальцбурга" за 15,5 млн евро. Ноа в текущем сезоне сыграл 16 матчей, в которых забил 1 гол и отдал 2 результативные передачи.