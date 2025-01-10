Италия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Звездный вингер Милана доволен новым главным тренером команды
Игрок считает, что под его руководством клуб станет успешным
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Звездный вингер "Милана" Рафаэль Леау рассказал, доволен ли он новым главным тренером команды.
"Сержиу Консейсау привнес с собой в клуб новую энергию и другой менталитет. Именно благодаря ему мы смогли выиграть Суперкубок Италии. Одержать победу в миланском дерби было невероятно, это напомнило нам о том, что мы находимся на правильном пути к завоеванию других важных титулов".
Напомним, что Сержиу Консейсау возглавил клуб после увольнения Паулу Фонсеки. 50-летний португалец завоевал первый трофей с клубом, проведя лишь два матча во главе "россонери" — все в Суперкубке.
- Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football
Также добавим, что 26-летний Леау отметился ассистом в финальном матче этого турнира, отдав передачу на Тэмми Абрахама, который забил победный гол в ворота "нерадзури".
Популярное сейчас
- Их сватали в Карпаты. Три основных игрока Руха пропустили первую тренировку команды
- Яремчук может продолжить карьеру в экзотическом чемпионате
- Суперкубок Испании. Реал – Мальорка 3:0. В финале будет Эль Классико
- Суперкубок Италии. Интер - Милан 2:3. Шедевральный камбек!
- Променяла на хавбека Ювентуса. Россиянка бросила Мудрика после допинг-скандала. ФОТО
- Праздничное настроение: как украинские звезды футбола встречали Новый год 2025