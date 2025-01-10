Звездный вингер Милана доволен новым главным тренером команды

Звездный вингер "Милана" Рафаэль Леау рассказал, доволен ли он новым главным тренером команды.

"Сержиу Консейсау привнес с собой в клуб новую энергию и другой менталитет. Именно благодаря ему мы смогли выиграть Суперкубок Италии. Одержать победу в миланском дерби было невероятно, это напомнило нам о том, что мы находимся на правильном пути к завоеванию других важных титулов".

Напомним, что Сержиу Консейсау возглавил клуб после увольнения Паулу Фонсеки. 50-летний португалец завоевал первый трофей с клубом, проведя лишь два матча во главе "россонери" — все в Суперкубке.

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Также добавим, что 26-летний Леау отметился ассистом в финальном матче этого турнира, отдав передачу на Тэмми Абрахама, который забил победный гол в ворота "нерадзури".