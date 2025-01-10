Лацио - Комо. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Серии А

В одном из матчей 20-го тура чемпионата Италии между собой сыграют римское "Лацио" и "Комо".

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На данный момент "орлы" находятся на четвертом месте в турнирной таблице АПЛ с 35 очками после 19-ти туров, а подопечные Сеска Фабрегаса имеют в своем активе 18 очков после 18-ти сыгранных матчей, находясь на 16-й строчке.

Серия А. 20-й тур

10 января. 21:45. Рим. "Стадио Олимпико"

"Лацио" - "Комо"

Главный судья: Париде Тремолада (Италия)