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Лацио - Комо. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Серии А

Италия

Лацио - Комо: Смотреть онлайн трансляцию матча ⋉ 10.01.25 ⋊ Серия А на UA-Футбол

Лацио - Комо. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Серии А

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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В одном из матчей 20-го тура чемпионата Италии между собой сыграют римское "Лацио" и "Комо".

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На данный момент "орлы" находятся на четвертом месте в турнирной таблице АПЛ с 35 очками после 19-ти туров, а подопечные Сеска Фабрегаса имеют в своем активе 18 очков после 18-ти сыгранных матчей, находясь на 16-й строчке.

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Серия А. 20-й тур
10 января. 21:45. Рим. "Стадио Олимпико"
"Лацио" - "Комо"
Главный судья: Париде Тремолада (Италия)

Трансляция матча
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Трансляція матчу Лаціо - Комо
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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Андрей Журба
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