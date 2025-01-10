Италия
Италия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Лацио - Комо. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Серии А
Лацио - Комо: Смотреть онлайн трансляцию матча ⋉ 10.01.25 ⋊ Серия А на UA-Футбол
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
В одном из матчей 20-го тура чемпионата Италии между собой сыграют римское "Лацио" и "Комо".
- Все самые яркие моменты матча в режиме Live на Telegram UA-Football
На данный момент "орлы" находятся на четвертом месте в турнирной таблице АПЛ с 35 очками после 19-ти туров, а подопечные Сеска Фабрегаса имеют в своем активе 18 очков после 18-ти сыгранных матчей, находясь на 16-й строчке.
Серия А. 20-й тур
10 января. 21:45. Рим. "Стадио Олимпико"
"Лацио" - "Комо"
Главный судья: Париде Тремолада (Италия)
Трансляція матчу Лаціо - КомоСмотреть трансляцию
По теме
Оцените этот материал:
Источник:UA-Футбол
Опубликовал: Андрей Журба
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Популярное сейчас
- Теплая ванна, прагматизм или амбиции? Трансферная сага Ильи Крупского
- Бывший центрбек Днепра-1 подпишет контракт с Рухом
- Эль-Класико в финале Суперкубка Испании, первый спарринг Шахтера и Миколенко без тренера, но с победой. Главные новости за 9 января
- Суперкубок Италии. Интер - Милан 2:3. Шедевральный камбек!
- Променяла на хавбека Ювентуса. Россиянка бросила Мудрика после допинг-скандала. ФОТО
- Юный талант Барселоны снова вместе с топовой испанской блогершей. ФОТО
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1На сайт
15 000
2На сайт
5 000
3На сайт
150 000