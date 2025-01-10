Центрбек Интера пропустит ближайший матч команды из-за травмы

Центральный защитник "Интера" Ян Биссек пропустит ближайший матч Серии А против "Венеции" из-за травмы, которую футболист получил во время финала Суперкубка Италии против "Милана".

По результатам медицинского обследования, у Биссека диагностировали растяжение приводящих мышц левого бедра. Сроки восстановления защитника пока неизвестны.

Ян в текущем сезоне сыграл 21 матч, в которых забил 1 гол и отдал 2 ассиста.