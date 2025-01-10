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Центрбек Интера пропустит ближайший матч команды из-за травмы
Футболист прошел медицинское обследование
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Центральный защитник "Интера" Ян Биссек пропустит ближайший матч Серии А против "Венеции" из-за травмы, которую футболист получил во время финала Суперкубка Италии против "Милана".
По результатам медицинского обследования, у Биссека диагностировали растяжение приводящих мышц левого бедра. Сроки восстановления защитника пока неизвестны.
Ян в текущем сезоне сыграл 21 матч, в которых забил 1 гол и отдал 2 ассиста.
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Источник:Football Italia
Опубликовал: Екатерина Власова
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