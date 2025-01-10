Италия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
"Мне многое не нравится". Гвардиола признался в незапланированных зимних трансферах
Клуб вынужден искать усиление
Getty Images / Global Images Ukraine
Главный тренер "Манчестер Сити" Пеп Гвардиола подтвердил, что клуб ищет новых игроков в январское трансферное окно, хотя и не назвал конкретных имен.
"Весь месяц вы будете задавать мне одни и те же вопросы обо всех, с кем нас связывают СМИ, поэтому я не буду говорить об этом. Можете настаивать, но я не буду отвечать, потому что не управляю ситуацией. Мы знаем, что не должны выходить на трансферный рынок, и мне многое в этом не нравится.
Ситуация в этом сезоне, с таким количеством травм, заставила нас попробовать. Но что будет дальше - не скажу, потому что не знаю. Конечно, я общаюсь с клубом, но процесс и все, что происходит - я не знаю, потому что это очень сложно. Что произойдет, то произойдет; кроме этого, мне нечего сказать".
Популярное сейчас
- Нужен ли Лунин? Стали известны игроки, с которыми готов расстаться Реал
- Теплая ванна, прагматизм или амбиции? Трансферная сага Ильи Крупского
- Бывший центрбек Днепра-1 подпишет контракт с Рухом
- "Он - причина всех голов команды". Экс-игрок Ромы отметил игру Довбика
- Экс-защитник Динамо поразил жену автомобилем стоимостью в десятки миллионов. ФОТО
- Рафаэлла Сантос, сестра Неймара, снова в отношениях с Габиголом: роман возродился