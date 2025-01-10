"Мне многое не нравится". Гвардиола признался в незапланированных зимних трансферах

Главный тренер "Манчестер Сити" Пеп Гвардиола подтвердил, что клуб ищет новых игроков в январское трансферное окно, хотя и не назвал конкретных имен.

"Весь месяц вы будете задавать мне одни и те же вопросы обо всех, с кем нас связывают СМИ, поэтому я не буду говорить об этом. Можете настаивать, но я не буду отвечать, потому что не управляю ситуацией. Мы знаем, что не должны выходить на трансферный рынок, и мне многое в этом не нравится.

Ситуация в этом сезоне, с таким количеством травм, заставила нас попробовать. Но что будет дальше - не скажу, потому что не знаю. Конечно, я общаюсь с клубом, но процесс и все, что происходит - я не знаю, потому что это очень сложно. Что произойдет, то произойдет; кроме этого, мне нечего сказать".