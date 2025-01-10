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Ювентус в январе может арендовать форварда из ПСЖ

Италия

Коло Муани может перейти в Серию А

Ювентус в январе может арендовать форварда из ПСЖ

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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"Ювентус" близок к подписанию контракта с форвардом "ПСЖ" Рандалем Коло Муани.

Как сообщает издание Tuttosport, итальянский клуб рассматривает вариант аренды игрока с последующим выкупом. При этом, "ПСЖ" готов брать на себя половину зарплаты футболиста, которая составляет 12 миллионов евро в год до вычета налогов.

Рандаль в текущем сезоне за "ПСЖ" сыграл 14 матчей, в которых забил 2 гола и отдал 1 результативную передачу.

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Источник:
Tuttosport
Опубликовал: Екатерина Власова
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