Ювентус в январе может арендовать форварда из ПСЖ

"Ювентус" близок к подписанию контракта с форвардом "ПСЖ" Рандалем Коло Муани.

Как сообщает издание Tuttosport, итальянский клуб рассматривает вариант аренды игрока с последующим выкупом. При этом, "ПСЖ" готов брать на себя половину зарплаты футболиста, которая составляет 12 миллионов евро в год до вычета налогов.

Рандаль в текущем сезоне за "ПСЖ" сыграл 14 матчей, в которых забил 2 гола и отдал 1 результативную передачу.