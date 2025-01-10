Тренер Милана прокомментировал слухи о возможном трансфере вингера Манчестер Юнайтед

Главный тренер "Милана" Сержиу Консейсау высказался о слухах о возможном трансфере левого вингера "Манчестер Юнайтед" Маркуса Рашфорда.

"Вы стараетесь как только можете. В Португалии еще хуже. Здесь мы говорим о футболе, а потом время от времени кто-то пытается задать провокационный вопрос.

Рашфорд - хороший игрок, как и многие другие. Некоторые из них есть на рынке, другие - нет. Посмотрим, что будет дальше", - сказал специалист.