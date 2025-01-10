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Тренер Милана прокомментировал слухи о возможном трансфере вингера Манчестер Юнайтед

Италия

Рашфорд - хороший игрок (с)

Тренер Милана прокомментировал слухи о возможном трансфере вингера Манчестер Юнайтед

Getty Images/Global Images Ukraine

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Главный тренер "Милана" Сержиу Консейсау высказался о слухах о возможном трансфере левого вингера "Манчестер Юнайтед" Маркуса Рашфорда.

"Вы стараетесь как только можете. В Португалии еще хуже. Здесь мы говорим о футболе, а потом время от времени кто-то пытается задать провокационный вопрос.

Рашфорд - хороший игрок, как и многие другие. Некоторые из них есть на рынке, другие - нет. Посмотрим, что будет дальше", - сказал специалист.

Добавим, что в этом сезоне Маркус Рашфорд провел 24 матча, где отметился 7 голами и 3 ассистами.

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Манчестер Юнайтед Сержиу Консейсау Милан Маркус Рашфорд
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Источник:
Sky Sports
Опубликовал: Екатерина Власова
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