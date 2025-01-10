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Тренер Милана прокомментировал слухи о возможном трансфере вингера Манчестер Юнайтед
Рашфорд - хороший игрок (с)
Getty Images/Global Images Ukraine
Главный тренер "Милана" Сержиу Консейсау высказался о слухах о возможном трансфере левого вингера "Манчестер Юнайтед" Маркуса Рашфорда.
"Вы стараетесь как только можете. В Португалии еще хуже. Здесь мы говорим о футболе, а потом время от времени кто-то пытается задать провокационный вопрос.
Рашфорд - хороший игрок, как и многие другие. Некоторые из них есть на рынке, другие - нет. Посмотрим, что будет дальше", - сказал специалист.
Добавим, что в этом сезоне Маркус Рашфорд провел 24 матча, где отметился 7 голами и 3 ассистами.
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