Серия А. Лацио остается вдесятером и теряет победу дома над аутсайдером

Серия А. 20-й тур

Рим. "Стадио Олимпико"

"Лацио" - "Комо" 1:1

Голы: Диа 34 - Кутроне 72

"Лацио": Проведель, Лаццари (Марушич 60), Жиго, А. Романьоли, Лука Пеллегрини (Тавареш 60), Ровелла, Гендузи, Исаксен (Хюсай 73), Чауна, Деле-Баширу, Диа

"Комо": Бютез, ван дер Бремпт, Кемпф, А. Доссена, А. Морено (Белотти 69), Энгельхардт, Да Кунья, Пас (Диао 20), Фадера, Стрефецца (Б. Коне 85), Кутроне (Маццителли 85)

Предупреждения: Лука Пеллегрини 51, Чауна 57, Ровелла 63 - Кемпф 28, Диао 63, Энгельхардт 84

Удаление: Чауна 58 (вторая желтая)

Главный арбитр: Париде Тремолада

После результата в отчетном матче можно говорить о кризисе "Лацио"? Серия из пяти побед в лиге, период с шестью победами в семи матчах там остались в осени. С начала декабря в лиге "орлы" одержали в семи матчах лишь две победы. В последних трех - ни одной. 0:6 от "Интера", поражение в дерби. Поражение от новичка лиги "Пармы", домашняя ничья с новичком лиги "Комо".

Ясно, что настроение после неудачи в Римском дерби в предыдущем туре было паршивым. Еще и травмы и дисквалификации сильно мешали и ослабляли. Кастельянос, Дзакканьи, Хила - несомненные игроки стартового состава, Нослин, Педро, Патрик, Весино могли бы помочь. Таварешу пришлось выходить лишь на замену. Слева в атаке пришлось играть опорнику Деле-Баширу.

Еще и соперником сегодня был новичок, аутсайдер, переигранный в первом круге со счетом 5:1, но с тех пор сильно изменившийся, ставший зубастым. Проигравший лишь один из пяти предыдущих матчей лиги, набравший в предыдущих и двух, и трех, и четырех, и пяти, и шести матчах лиги больше очков, чем "Лацио", переигравший ту же "Рому". Он подтвердил свою форму.

Первый удар в матче нанесли хозяева, но гости сразу же ответили пятью за десять минут. Пас выскочил на вратаря, подсек, но не попал в ворота. Кемпф замкнул головой штрафной в перекладину, Пас закрутил с 17-ти метров чуть неточно, Проведель отбил удар Стрефеццы примерно оттуда же. "Комо" был обязан забивать в эти минуты.

Постепенно "Лацио" успокоил игру, затем перехватил инициативу. Создать, правда, удавалось очень мало. Но одного момента хватило. Перехват на фланге возле штрафной соперника, Гендузи послал Диа в штрафную, а тот аккуратно положил под дальнюю стойку.

В начале второго тайма удар головой Доссены Жиго вытащил с линии ворот. "Лацио" уже откровенно нервничал, начал собирать фолы и карточки. Пока Чауна не собрал две желтые за минуту за грязные подкаты. После этого удаления "Комо" ожидаемо начал давить. Стрефецца головой замкнул неточно, а вот его пас с фланга нашел неприкрытого Кутроне под удар головой в падении.

Проведель еще отбивал удар Фадеры, Бютез - более сложный удар Исаксена под дальнюю стойку, Диа и Гендузи не поделили мяч в семи метрах от ворот, когда мешал лишь вратарь. В концовке в целом "Лацио" выглядел лучше. Но ни одна из команд забить не сумела.

Обе команды могут вынести позитив из матча. "Комо" отыгрался и вновь не проиграл, в пятый раз в шести последних матчах лиги, "Лацио" не развалился вдесятером. Но ничьей в положении обеих команд маловато. Ведь из-за нее римляне уже не четвертые по потерянным очкам, а даже седьмые, а ломбардийцы могут и упасть в зону вылета по итогам тура.

Для "Лацио" потеря очков болезненнее. Он праздновал 125-летие клуба со специальными футболками и шоу перед началом матча, он вел в счете, играя дома против новичка и аутсайдера, привез совершенно необязательное удаление и упустил очки, которые могут быть крайне важными. Еще и не сумел выйти из депрессии, вызванной дерби.