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Наполи подписал одноклубника Забарного
Аренда с правом выкупа
Getty Images/Global Images Ukraine
Полузащитник "Борнмута" Филипп Биллинг стал игроком "Наполи". Об этом сообщает Фабрицио Романо.
Неаполитанцы оформили аренду датчанина. Итальянский клуб полностью будет покрывать заработную плату футболиста в течение этого срока.
Также в сделке предусмотрена опция выкупа. Она равняется 9-10 млн евро.
Биллинг сегодня уже прошел медобследование. Вскоре "Наполи" объявит о соглашении официально.
Полузащитник выступает за "Борнмут" с лета 2019 года. Тогда "вишенки" купили игрока у "Хаддерсфилда" за 16,5 млн евро.
На данный момент аналитический портал Transfermarkt оценивает 28-летнего исполнителя в 14 млн евро.
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