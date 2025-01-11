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Наполи подписал одноклубника Забарного

Италия

Аренда с правом выкупа

Наполи подписал одноклубника Забарного

Getty Images/Global Images Ukraine

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Полузащитник "Борнмута" Филипп Биллинг стал игроком "Наполи". Об этом сообщает Фабрицио Романо.

Неаполитанцы оформили аренду датчанина. Итальянский клуб полностью будет покрывать заработную плату футболиста в течение этого срока.

Также в сделке предусмотрена опция выкупа. Она равняется 9-10 млн евро.

Биллинг сегодня уже прошел медобследование. Вскоре "Наполи" объявит о соглашении официально.

Полузащитник выступает за "Борнмут" с лета 2019 года. Тогда "вишенки" купили игрока у "Хаддерсфилда" за 16,5 млн евро.

На данный момент аналитический портал Transfermarkt оценивает 28-летнего исполнителя в 14 млн евро.

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Источник:
Fabrizio Romano
Опубликовал: Максим Кучер
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