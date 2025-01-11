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Возвращение в Серию А. Голкипер ПСЖ может перейти в топ клуб чемпионата Италии
А именно в Интер
Getty Images/Global Images Ukraine
Джанлуиджи Доннарумма может перейти в "Интер". Об этом сообщает Sky Sport.
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Руководство "Интера" заинтересовано в подписании голкипера, одним из кандидатов является Джанлуиджи Доннарумма из "ПСЖ". "Интер" попытается подписать 25-летнего итальянца летом, если тот решит не продлевать контракт с "ПСЖ" и сменить команду.
Напомним, Доннарумма начинал профессиональную карьеру в "Милане", а в 2021 году перешел в "ПСЖ", его контракт с парижанами действует до 2026 года.
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Источник:sport.sky.it
Опубликовал: Валентина Чорноштан
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