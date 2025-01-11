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Полузащитник Ромы высказался об уходе из клуба

Италия

Объяснил всё как есть

Полузащитник Ромы высказался об уходе из клуба

Getty Images/Global Images Ukraine

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Полузащитник итальянской "Ромы" высказался об уходе из клуба.

Лоренцо Пеллегрини дал интервью La Gazzetta dello Sport, в котором рассказал, собирается ли он покинуть клуб

"Думал ли я когда-нибудь о том, чтобы покинуть "Рому"? Нет, никогда. Я пережил много трудных времён, но были и прекрасные. Но я не из тех, кто убегает. Я считаю, что перед лицом трудностей нужно брать на себя ответственность.

Именно это тренер увидел в моих глазах перед дерби. Здесь обычный момент становится прекрасным, прекрасный — чудесным, а негативный — катастрофой. Это Рим, он живёт страстью. И я живу этой страстью здесь на сто процентов", - сказал Пеллегрини.

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В этом сезоне Лоренцо Пеллегрини сыграл за "Рому" в 20-ти матчах во всех турнирах, в которых отметился 2 голами и двумя голевыми передачами.

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Лоренцо Пеллегрини Рома (Италия)
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Источник:
Roma Press
Опубликовал: Владислав Прийменко
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