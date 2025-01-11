Полузащитник Ромы высказался об уходе из клуба

Полузащитник итальянской "Ромы" высказался об уходе из клуба.

Лоренцо Пеллегрини дал интервью La Gazzetta dello Sport, в котором рассказал, собирается ли он покинуть клуб

"Думал ли я когда-нибудь о том, чтобы покинуть "Рому"? Нет, никогда. Я пережил много трудных времён, но были и прекрасные. Но я не из тех, кто убегает. Я считаю, что перед лицом трудностей нужно брать на себя ответственность.

Именно это тренер увидел в моих глазах перед дерби. Здесь обычный момент становится прекрасным, прекрасный — чудесным, а негативный — катастрофой. Это Рим, он живёт страстью. И я живу этой страстью здесь на сто процентов", - сказал Пеллегрини.