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Капитан Ювентуса согласовал условия контракта с Наполи, однако прямого трансфера не будет
Неаполитанцы подождут бесплатного перехода
Getty Images/Global Images Ukraine
Официальный капитан "Ювентуса" Данило согласовал условия личного контракта с "Наполи". Об этом сообщает Николо Скира.
Бразилец подпишет соглашение на срок до лета 2026 года. Зарплата футболиста будет составлять 2,5 мл евро в год. Сейчас он получает примерно вдвое больше.
Однако "Наполи" не готов оформлять трансфер, а соответственно платить компенсацию "Ювентусу". В настоящее время ведутся переговоры между клубами о расторжении контракта Данило. Бразилец присоединится к неаполитанцам только на правах свободного агента.
Текущий контракт Данило подходит к концу в конце текущего сезона. Он находится в “Ювентусе” с 2019 года.
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