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Туринское дерби. Торино – Ювентус: смотреть прямую трансляцию матча Серии А
Встреча с повышенным градусом, несмотря на статус
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
В поединке 20 тура чемпионата Италии "Торино" встретится с "Ювентусом". Обе команды представляют тот же город – Турин.
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В предыдущих трех поединках "быки" не забили ни одного гола "старой сеньоре". Будет ли интрига в этом матче между одиннадцатой и пятой командами чемпионата?
Серия А, 20 тур
11 января, 19:00. "Стадион Олимпико" (Турин)
Прямая трансляция: Megogo Футбол 1
Трансляція матчу Торіно - ЮвентусСмотреть трансляцию
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