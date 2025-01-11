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Туринское дерби. Торино – Ювентус: смотреть прямую трансляцию матча Серии А

Италия
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Встреча с повышенным градусом, несмотря на статус

Туринское дерби. Торино – Ювентус: смотреть прямую трансляцию матча Серии А

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
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В поединке 20 тура чемпионата Италии "Торино" встретится с "Ювентусом". Обе команды представляют тот же город – Турин.

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В предыдущих трех поединках "быки" не забили ни одного гола "старой сеньоре". Будет ли интрига в этом матче между одиннадцатой и пятой командами чемпионата?

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Серия А, 20 тур

11 января, 19:00. "Стадион Олимпико" (Турин)

Прямая трансляция: Megogo Футбол 1

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Трансляція матчу Торіно - Ювентус
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Ювентус (Турин) Торино смотреть футбол онлайн
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