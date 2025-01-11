Туринское дерби. Торино – Ювентус: смотреть прямую трансляцию матча Серии А

В поединке 20 тура чемпионата Италии "Торино" встретится с "Ювентусом". Обе команды представляют тот же город – Турин.

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В предыдущих трех поединках "быки" не забили ни одного гола "старой сеньоре". Будет ли интрига в этом матче между одиннадцатой и пятой командами чемпионата?

Серия А, 20 тур

11 января, 19:00. "Стадион Олимпико" (Турин)

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