Милан – Кальяри: смотреть онлайн прямую видеотрансляцию матча Серии А

"Милан" на стадионе "Сан Сиро" проведет матч 20 тура чемпионата Италии против "Кальяри". "Россонери" находятся на восьмом месте в турнирной таблице.

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Однако недавно команду возглавил новый главный тренер, с которым “Милан” уже успел выиграть Суперкубок страны. Встреча против представителя зоны вылета станет для Сержиу Консейсау следующим шагом в итальянском футболе.

Серия А, 20 тур

11 января, 21:45. "Сан Сиро" (Милан)

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