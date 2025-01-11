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Милан – Кальяри: смотреть онлайн прямую видеотрансляцию матча Серии А

Италия

Дебют Консейсау-старшего в чемпионате Италии

Милан – Кальяри: смотреть онлайн прямую видеотрансляцию матча Серии А

Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
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"Милан" на стадионе "Сан Сиро" проведет матч 20 тура чемпионата Италии против "Кальяри". "Россонери" находятся на восьмом месте в турнирной таблице.

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Однако недавно команду возглавил новый главный тренер, с которым “Милан” уже успел выиграть Суперкубок страны. Встреча против представителя зоны вылета станет для Сержиу Консейсау следующим шагом в итальянском футболе.

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Серия А, 20 тур

11 января, 21:45. "Сан Сиро" (Милан)

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Трансляція матчу Мілан - Кальярі
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