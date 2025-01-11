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Милан – Кальяри: смотреть онлайн прямую видеотрансляцию матча Серии А
Дебют Консейсау-старшего в чемпионате Италии
Getty Images/Global Images Ukraine
"Милан" на стадионе "Сан Сиро" проведет матч 20 тура чемпионата Италии против "Кальяри". "Россонери" находятся на восьмом месте в турнирной таблице.
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Однако недавно команду возглавил новый главный тренер, с которым “Милан” уже успел выиграть Суперкубок страны. Встреча против представителя зоны вылета станет для Сержиу Консейсау следующим шагом в итальянском футболе.
Серия А, 20 тур
11 января, 21:45. "Сан Сиро" (Милан)
Прямая трансляция: Megogo Футбол 2
Трансляція матчу Мілан - КальяріСмотреть трансляцию
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