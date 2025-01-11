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Рома взяла на матч с Болоньей 24 футболиста. Поможет ли Довбик команде

Италия

Матч состоится 12 января в 19:00 по киевскому времени

Рома взяла на матч с Болоньей 24 футболиста. Поможет ли Довбик команде

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

"Рома" взяла на матч против "Болоньи" 24 футболиста.

Украинский нападающий Артём Довбик поедет с командой.

В заявке по-прежнему нет полузащитника Браяна Кристанте, который выбыл из-за проблем с лодыжкой в декабре 2024 года.

Артём Довбик в Серии А сыграл 17 матчей, в которых забил 5 голов и отдал 3 ассиста.

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До матча "Болонья" занимает 7-е место в турнирной таблице, "Рома" - десятая.

Встреча между командами состоится 12 января в 19:00 по киевскому времени.

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Артем Довбик Рома (Италия)
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Источник:
AS Roma
Опубликовал: Владислав Прийменко
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