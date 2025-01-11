Серия А. Аталанта начинает сползать вниз

Серия А. 20-й тур

Удине. "Блюэнерджи Арена"

"Удинезе" - "Аталанта" 0:0

"Удинезе": Сава, Т. Кристенсен, Бийол, Соле, Эхизибе (Модесто 51), Ловрич (Атта 67), Пайеро (Эккеленкамп 67), Карлстрем, Х. Камара, Товен, А. Санчес (Браво 80)

"Аталанта": Карнезекки, Джимсити (Хиен 24), Скальвини (Коссуну 46), Колашинац, Белланова, Де Роон, Эдерсон, Дзаппакоста, Пашалич (Самарджич 62), Де Кетеларе (Брешианини 82), Лукман (Дзаньоло 62)

Предупреждения: Ловрич 56, Скальвини 29 - Колашинац 47

Главный арбитр: Маурицио Мариани

Рекодная серия в истории "Аталанты" из 11-ти побед в лиге подряд позади. Сразу после нее началась другая, из двух ничьих. 1:1 с "Лацио", 0:0 с "Удинезе". Оба матча состоялись в гостях, оба - против команд Топ-10. Но ведь счет на табло, означающий потери очков. А между этими ничьими еще и состоялось болезненное поражение в Суперкубке от "Интера". Бергамцы начинают сползать вниз?

Признаки сползания наблюдались и ранее. Две победы в лиге из последних трех были добыты на 86-87 минутах, третья - также с разницей в один мяч. Потому Джан Пьеро Гасперини даже решил предоставить отдых в Суперкубке Лукману, Де Кетеларе, Эдерсону. Не помогло. "Аталанта" просто не в форме. Сегодня еще и не забила в лиге впервые за 16 матчей. Хотя бы не проиграла там в 14-ом подряд.

А проиграть онa моглa. "Удинезе" - команда крепкая, мало побеждающая, но и мало проигрывающая. Проиграла лишь один из предыдущих пяти матчей лиги. Самой "Аталанте" дома не проиграла в двух предыдущих матчах, а в гостях в этом сезоне в первом тайме мучила ее, забила. Коста Руньяич считает тот матч одним из лучших в сезоне в исполнении его команды. Здесь первый тайм был похожим.

Отличался он двумя аспектами. Отсутствием гола. И присутствием в стартовом составе Алексиса Санчеса, вернувшегося в первый свой европейский клуб. Чилийцу долго мешали травмы, но сегодня он дебютировал в "старте" в сезоне в лиге, отыграв свой 200-ый матч за все команды Серии А. И дважды попал в каркас ворот. В концовке тайма. Головой, затем ногой на добивании.

Еще до этого Товена заблокировал защитник перед ворота, Карнезекки спас, вытащив удар головой Бийола с линии ворот. И первый тайм завершился с 9:1 по ударам по воротам в пользу "Удинезе".

Во втором тайме "Аталанте" удавалось лучше перекрывать соперника. Но и она сама ничего не создавала. В начале тайма своей ошибкой чуть не привезла - Карнезекки успел первым, в концовке, на 94-ой минуте, мощный удар Самарджича отбил Сава. Вот и все. Счет второго тайма по ударам по воротам - 3:3.

Третья ничья "Удинезе" в лиге подряд. Вторая 0:0 подряд. Сегодня помешало отсутствие ведущего форварда Лукки, еще одного форварда Дэвиса? Но ведь и без них "зебретте" создали. Для них матч в активе, они остаются в Топ-10. А "Аталанте" помешали травмы единственных форвардов Ретеги и Скамакки? Но ведь они не новые. Проблемы более глубокие. По потерянным очкам она уже третья.

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Эмполи. "Карло Кастеллани"

"Эмполи" - "Лечче" 1:3

Голы: Какаче 47 - Моренте 6, Крстович 11, 90+1

Одной из команд, которую "Аталанта" переиграла в декабре голом лишь в самой концовке, был "Эмполи". Тот матч еще и состоялся в Бергамо. Значит, соперник в том матче был сильным? Впрочем, поражения в плотной борьбе в последнее время выглядят тенденцией тосканцев. Сегодня они так проиграли четвертый матч из пяти последних в лиге при одной ничьей на всех полях, третий подряд дома.

От "Лечче" после двух матчей без забитых целых трех в одном, еще и в гостях, не ожидали. Трех в одном на любом поле он не выдавал с самого начала сезона. Но теперь, когда оказался в равенстве очков с зоной вылета, прорвало. Причем двумя голами к 11-ой минуте. А далее обе команды обязаны были забивать еще, и не один, и в итоге "джаллоросси" удержали преимущество.

Перехват в центре поля, прорыв справа, прострел, Крстович не попал по мячу, но Моренте попал. Моренте затем вбросил аут, оборона заснула, и Крстович с полулета забил. Далее кипер хозяев Сегетти спас от двух голов. Хозяева забили, Какаче головой, чуть не попал головой также Эспозито, кипер гостей Фальконе спасал не раз. А Доргу побежал на длинный пас и отдал Крстовичу.

"Эмполи" и "Лечче" с 20-ю очками, в трех над зоной вылета.