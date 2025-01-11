Серия А. Торино - Ювентус 1:1. Все-таки ДНК Юве исчез?

Серия А. 20-й тур

Турин. "Олимпико Гранде Торино"

"Торино" - "Ювентус" 1:1

Голы: Влашич 45+1 - Йилдиз 8

"Торино": Милинкович-Савич, Войвода, Марипан, Коко, Лазаро (Валюкевич 90+1), Риччи, Линетти (Тамез 72), Влашич, Соса (Нджие 90+1), Карамо (Педерсен 62), Адамс (Санабрия 90+1)

"Ювентус": Ди Грегорио, Савона (Камбиазо 71), Калулу, Гатти, МакКенни, Луис, К. Тюрам, Коопмейнерс, Йилдиз, Н. Гонсалес, Мбангула (Веа 77)

Предупреждения: Войвода 26, Коко 48, Линетти 69, Валюкевич 90+5 - Луис 62

Главный арбитр: Михаэль Фаббри

"Ювентус" Тьяго Мотты обвиняют в отсутствии ДНК настоящего "Юве". В неумении удерживать преимущество в счете, в неумении герметично перекрывать оборону, в неумении выгрызать результат, в потерях результата в концовках матчей. Лучший тест для проверки наличия такого ДНК - Туринское дерби, в котором "бьянконери" практически всегда побеждают. Сегодня и такой тест они провалили.

"Торино" не переигрывал "Ювентус" в 21-ом предыдущем матче на всех полях (0:2 в первом круге), дома не переигрывал его в предыдущих девяти, семь из которых проиграл. Причем пять раз из этих семи проиграл со счетом 0:1. Если сегодня "Юве" не сумел победить его, еще и пропустил на "Олимпико" во второй раз за восемь матчей - значит, у команды Мотты и вправду структурные проблемы.

Сегодня Мотте пришлось играть, кроме обычных травм, без Влаховича, Консейсау, дисквалифицированного лидера центра поля Локателли. Кадровые проблемы не отпускают. Но очередной матч без победы нельзя оправдать лишь ими. Как и против "Милана", "Фиорентины", "Монцы", "Венеции", "Лечче", "Кальяри", "Ювентус" не удержал преимущество в счете, и это также структурная проблема.

Получилось настоящее дерби. Жесткое, злое, упорное. С дракой уже на второй минуте, с удалением обоих главных тренеров во втором тайме. По игре "Торино" в первом тайме выглядел несколько лучше, во втором же гораздо лучше выглядел "Ювентус", штурмовал ворота Милинковича-Савича, по ударам по воротам выиграл тайм со счетом 13:5, по ударам в створ - 8:1, по владению мячом - 63:37.

Открыл счет Кенан Йилдиз смещением с правого фланга мимо защитников и ударом из-за пределов штрафной низом под ближнюю стойку. "Торо" отвечал, но редко доводил дело до удара - всего три за первые 44 минуты. Линетти пробил слета неточно, но и Гатти головой замыкал неточно. В итоге все же Карамо нашел Влашича, а тот подсек и с линии штрафной с полулета классно мощно пробил.

Второй тайм активнее начал "Торо". Марипан пробил прямо во вратаря. Но вскоре "Юве" полностью перехватил инициативу и практически гулял по штрафной соперника. Хотя его игроки сталкивались друг с другом перед воротами, удары шли чуть неточно или в центр. Один пошел под стойку (Гонсалес), но слабовато, и Милинкович-Савич достал в прыжке. Суперсейвы его совершать не заставили.

"Торино" проиграл лишь однажды в шести последних турах лиги. Четыре из них, в том числе три последних - ничьи, но для глухого середняка как он и это хорошо. Тем более, что не проиграть дерби - для него редкость. "Ювентус" же до сих пор без поражений в лиге, но 12 из 19-ти матчей там в сезоне - ничьи, особенно - шесть из последних семи. В последних шести матчах лиги он пропускает.

По набранным очкам "Юве" ныне пятый, а по потерянным делит шестое место. Четвертое место, лигочемпионское, очень близко, но о Топ-3 даже смешно говорить. Не такого ожидают от этой команды. Так что в свете таких результатов в лиге и вылета в полуфинале Суперкубка Мотта ныне под серьезным давлением. А следующие его три матча в лиге - против "Аталанты", "Милана" и "Наполи".