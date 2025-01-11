Серия А. Консейсау взял Суперкубок, но ничего не изменил в лиге

Серия А. 20-й тур

Милан. "Джузеппе Меацца"

"Милан" - "Кальяри" 1:1

Голы: Мората 51 - Зортеа 55

"Милан": Маньян, Калабрия (А. Хименес 63), Томори, Тиав, Эрнандес, Фофана, Муса (Абрахам 62), Пулишич, Рейндерс, Леау (Оморегбе 88), Мората

"Кальяри": Каприле, Дзаппа, Паломино (Витеска 78), Луперто, Оберт, Зортеа, Адопо, Макумбу (Марин 81), Феличи (Ауджелло 81), Виола (Дейола 65), Пикколи

Предупреждения: А. Хименес 82 - Феличи 41, Пикколи 90+1

Главный арбитр: Франческо Фурно

Сержиу Консейсау произвел фурор, уже в первых двух матчах во главе "Милана" одержав победы над "Ювентусом" и "Интером" и взяв Суперкубок. Причем победы камбеками. Эмоции он вызвал ошеломляющие. Но ведь победы камбеком означают проблемы в игре в первом тайме, даже в первый час игры. Ясно, что "россонери" в целом испытывают проблемы, иначе не сменили бы тренера.

В первом матче лиги Консейсау решить общие проблемы команды не удалось. Она старалась, нанесла 24 удара по воротам - даже чуть больше, чем по воротам "Дженоа" и "Ромы" в двух предыдущих домашних матчах лиги (21-22). Но, как и тогда, сыграла лишь вничью. Еще и, как против "Ромы", быстро потеряла преимущество в счете. Тогда - за семь минут, на этот раз - за четыре.

В первом тайме "Милан" владел мячом 66 процентов времени, по ударам по воротам победил со счетом 8:4. В первые минут 20 по-настоящему давил. Но реально острых моментов было мало, с ударами игроки спешили, либо пробивали неудачно. Рейндерс прорвался в штрафную, Леау мощно пробивал издали, но Элиа Каприле, пришедший несколько дней назад из "Наполи", отбивал удары.

По сути, наиболее сложный сейв до перерыва исполнил другой вратарь - Маньян, с трудом потащив одной рукой крученый удар Феличи в дальний угол.

Во втором тайме "россонери" уже просто сидели на воротах соперника. 16:2 по ударам, 8:1 - в створ, 71:29 по владению мячом. Довольно быстро Пулишич слета с линии штрафной попал в перекладину. Довольно быстро заброс Эрнандеса Пулишич принял, пробил, прошил Каприле, мяч попал в стойку и отскочил к Морате. Но, как оказалось, это был последний гол хозяев в матче.

Более того - они быстро пропустили. Феличи прорвался в контратаку, нашел перед линией штрафной Зортеа, тот пробил низом не лучшим образом, но Маньян умудрился пропустить под рукой. А ответы - Фофана в ближний угол, выходы один-на-один Пулишича и Абрахама, Эрнандеса издали с игры и со штрафного, рикошет в бардаке во вратарской - останавливал Каприле, герой матча.

Результаты "Милана" в последних восьми матчах лиги - две победы, пять ничьих и поражение. В последних шести домашних в лиге - одна победа, четыре ничьи и поражение. Слишком мало побед. Потому он и до сих пор вне Топ-6. У Консейсау еще очень много работы. А "Кальяри" после четырех поражений подряд набрал четыре очка в двух матчах. Правда, остается в зоне вылета.