Звезда Наполи поставил условия по продлению контракта

Ранее авторитетный инсайдер Джанлука Ди Марцио сообщал, что "Наполи" готов продать Хвичу Кварацхелию, однако грузин заявил руководству "неаполитанцев", что не хочет покидать клуб, а лишь просит улучшить условия контракта, в том числе увеличить зарплату, соответствующую его уровню.

По данным Geo Team, Кварацхелия зарабатывает 1,2 миллиона евро в год - это одна из самых низких зарплат в "Наполи". Дважды, в свою очередь, хочет получать около 6-7 миллионов евро в год.

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Ранее в СМИ появлялась информация о том, что "Пари Сен-Жермен" восстановил свой интерес к грузинскому нападающему, и якобы представители парижан встречались с агентом Кварацхелии.