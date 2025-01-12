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Звезда Наполи поставил условия по продлению контракта
Не хочет уходить из итальянской команды
Getty Images / Global Images Ukraine
Ранее авторитетный инсайдер Джанлука Ди Марцио сообщал, что "Наполи" готов продать Хвичу Кварацхелию, однако грузин заявил руководству "неаполитанцев", что не хочет покидать клуб, а лишь просит улучшить условия контракта, в том числе увеличить зарплату, соответствующую его уровню.
По данным Geo Team, Кварацхелия зарабатывает 1,2 миллиона евро в год - это одна из самых низких зарплат в "Наполи". Дважды, в свою очередь, хочет получать около 6-7 миллионов евро в год.
Ранее в СМИ появлялась информация о том, что "Пари Сен-Жермен" восстановил свой интерес к грузинскому нападающему, и якобы представители парижан встречались с агентом Кварацхелии.
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