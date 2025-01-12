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Бывший полузащитник Челси заинтересовал три клуба из Серии А
Сейчас игрок защищает цвета Эмполи
Getty Images/Global Images Ukraine
Бывший игрок "Челси" и нынешний полузащитник "Эмполи" Тино Анджорин заинтересовал "Торино", "Аталанту" и "Наполи". Об этом сообщает Николо Скира.
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Пока что три клуба только следят за 23-летним игроком и никаких предложений по игроку не присылают "Эмполи". Однако, как отмечает Николо Скира, "Челси" получат 50% от суммы следующего трансфера игрока.
За этот сезон Анджорин сыграл в 15 матчах в Серии А, он отметился 3 голевыми передачами.
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Источник:nicoschira
Опубликовал: Валентина Чорноштан
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