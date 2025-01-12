Бывший полузащитник Челси заинтересовал три клуба из Серии А

Бывший игрок "Челси" и нынешний полузащитник "Эмполи" Тино Анджорин заинтересовал "Торино", "Аталанту" и "Наполи". Об этом сообщает Николо Скира.

Пока что три клуба только следят за 23-летним игроком и никаких предложений по игроку не присылают "Эмполи". Однако, как отмечает Николо Скира, "Челси" получат 50% от суммы следующего трансфера игрока.

За этот сезон Анджорин сыграл в 15 матчах в Серии А, он отметился 3 голевыми передачами.