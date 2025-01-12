Венеция – Интер. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Серии А

Матч против одного из главных аутсайдеров сезона. Такая вывеска может расслабить и вынудить недооценивать соперника. Именно над этим нужно поработать Индзаги в преддверии матча с "Венецией".

Да, они идут предпоследними в таблице, но сколько сенсационных историй происходит именно в матчах главных фаворитов против главных аутсайдеров? Надо сохранять осторожность.

Стартовый свисток прозвучит в 16:00 по киевскому времени в воскресенье, 12 января.

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Серия А. 20-й тур.

12 января. 16:00. Венеция. "Пьерлуиджи Пенцо"

Главный судья: Марко Пичинини (Италия)

Трансляция: Megogo Football 1

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