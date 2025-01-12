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Венеция – Интер. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Серии А

Италия

Даже с меньшим количеством матчей Симоне Индзаги не собирается отставать

Венеция – Интер. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Серии А

Getty Images / Global Images Ukraine

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Матч против одного из главных аутсайдеров сезона. Такая вывеска может расслабить и вынудить недооценивать соперника. Именно над этим нужно поработать Индзаги в преддверии матча с "Венецией".

Да, они идут предпоследними в таблице, но сколько сенсационных историй происходит именно в матчах главных фаворитов против главных аутсайдеров? Надо сохранять осторожность.

Стартовый свисток прозвучит в 16:00 по киевскому времени в воскресенье, 12 января.

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Серия А. 20-й тур.

12 января. 16:00. Венеция. "Пьерлуиджи Пенцо"

Главный судья: Марко Пичинини (Италия)

Трансляция: Megogo Football 1

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Трансляція матчу "Венеція" — "Інтер"
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Если вы не можете посмотреть поединок в прямом эфире, предлагаем следить за ходом событий на поле с помощью текстовой трансляции от UA-Футбол. Сразу после финального свистка не забудьте прочитать на сайте отчет о матче, а также посмотреть обзор опасных моментов.

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Серия А Интер (Милан) Симоне Индзаги Венеция смотреть футбол онлайн
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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Назар Черковский
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