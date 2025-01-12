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Болонья – Рома. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Серии А

Италия

Команда Довбика попытается запрыгнуть на 9-ю строчку

Болонья – Рома. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Серии А

Getty Images / Global Images Ukraine

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Выезд в Болонью даже звучит как вызов. Для команды Клаудио Раньери это точно станет очередным испытанием, но если они хотят улучшать свое положение в таблице, то нужно побеждать.

Ожидаем Артема Довбика, голов и веселого футбола никак иначе. Если римляне одержат здесь победу, то поднимутся на 9-ю строчку в таблице, обойдя "Удинезе".

Стартовый свисток прозвучит в 19:00 по киевскому времени в воскресенье, 12 января.

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Серия А. 20-й тур.

12 января. 19:00. Болонья. "Ренато Далл'Ара"

Главный судья: Розарио Абиссо (Италия)

Трансляция: Megogo Football 1

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Трансляция матча "Болонья" — "Рома"
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Если вы не можете посмотреть поединок в прямом эфире, предлагаем следить за ходом событий на поле с помощью текстовой трансляции от UA-Футбол. Сразу после финального свистка не забудьте прочитать на сайте отчет о матче, а также посмотреть обзор опасных моментов.

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Клаудио Раньери Болонья Серия А Артем Довбик Рома (Италия) смотреть футбол онлайн
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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Назар Черковский
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