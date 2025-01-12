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Болонья – Рома. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Серии А
Команда Довбика попытается запрыгнуть на 9-ю строчку
Getty Images / Global Images Ukraine
Выезд в Болонью даже звучит как вызов. Для команды Клаудио Раньери это точно станет очередным испытанием, но если они хотят улучшать свое положение в таблице, то нужно побеждать.
Ожидаем Артема Довбика, голов и веселого футбола никак иначе. Если римляне одержат здесь победу, то поднимутся на 9-ю строчку в таблице, обойдя "Удинезе".
Стартовый свисток прозвучит в 19:00 по киевскому времени в воскресенье, 12 января.
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Серия А. 20-й тур.
12 января. 19:00. Болонья. "Ренато Далл'Ара"
Главный судья: Розарио Абиссо (Италия)
Трансляция: Megogo Football 1
Если вы не можете посмотреть поединок в прямом эфире, предлагаем следить за ходом событий на поле с помощью текстовой трансляции от UA-Футбол. Сразу после финального свистка не забудьте прочитать на сайте отчет о матче, а также посмотреть обзор опасных моментов.
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