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Наполи – Верона. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Серии А
Лидер против аустайдера
Getty Images / Global Images Ukraine
Действующий лидер Серии А под руководством Антонио Конте будет принимать у себя дома "Верону", который находится на расстоянии одного балла от зоны вылета. Конечно, в таком матче все читается еще накануне, но не повлияют ли на неаполитанцев новости об уходе Хвичи в "ПСЖ" и вообще весь шум, происходящий вокруг клуба во время трансеферного окна?
Стартовый свисток прозвучит в 21:45 по киевскому времени в воскресенье, 12 января.
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Серия А. 20-й тур.
12 января. 21:45. Неаполь. "Диего Марадона"
Главный судья: Лука Дзуфферли (Италия)
Трансляция: Megogo Football 1
Если вы не можете посмотреть поединок в прямом эфире, предлагаем следить за ходом событий на поле с помощью текстовой трансляции от UA-Футбол. Сразу после финального свистка не забудьте прочитать на сайте отчет о матче, а также посмотреть обзор опасных моментов.
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