Наполи – Верона. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Серии А

Действующий лидер Серии А под руководством Антонио Конте будет принимать у себя дома "Верону", который находится на расстоянии одного балла от зоны вылета. Конечно, в таком матче все читается еще накануне, но не повлияют ли на неаполитанцев новости об уходе Хвичи в "ПСЖ" и вообще весь шум, происходящий вокруг клуба во время трансеферного окна?

Стартовый свисток прозвучит в 21:45 по киевскому времени в воскресенье, 12 января.

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Серия А. 20-й тур.

12 января. 21:45. Неаполь. "Диего Марадона"

Главный судья: Лука Дзуфферли (Италия)

Трансляция: Megogo Football 1

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