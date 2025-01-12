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Советник Милана рассказал об интересе к нападающему Манчестер Юнайтед

Италия

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Советник Милана рассказал об интересе к нападающему Манчестер Юнайтед

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Советник "Милана" рассказал об интересе к нападающему "Манчестер Юнайтед".

Златан Ибрагимович перед матчем "Милан – Кальяри" рассказал об интересе к Рашфорду.

"Я знаю его очень хорошо, играл с ним, когда он был молодым, сейчас он взрослый и состоявшийся. Он многого добился в "Юнайтед", и сегодня это его клуб.

Как его убедить? "Милан" — один из крупнейших клубов мира, здесь все хотят играть. Это сложная операция, посмотрим, сможем ли мы с ним поговорить", - сказал Ибрагимович.

Рашфорд не играл в последних матчах Премьер-Лиги. В четырёх из них он был вне заявки. По словам главного тренера Рубена Аморима, футболист болел. В матче против "Ньюкасла" он остался на скамейке запасных.

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Маркус Рашфорд сыграл в 24-х матчах во всех турнирах за "Манчестер Юнайтед". Он забил 7 голов и отдал 3 голевые передачи.

TransferMarkt оценивает английского нападающего в 55 млн евро.

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Златан Ибрагимович Милан Маркус Рашфорд
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Источник:
Sky Italia
Опубликовал: Владислав Прийменко
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