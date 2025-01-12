Итальянский топ-клуб обратился к агенту звезды "Манчестер Юнайтед".

По информации журналиста Sport Italia Танкреди Палмери, "Наполи" связался с агентом Гарначо. Аргентинского нападающего клуб планирует использовать вместо Кварацхелии.

Итальянский клуб готов предложить за левого вингера 50 млн евро.

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Алехандро Гарначо провёл 29 поединков за "Манчестер Юнайтед". На его счету 8 голов и 4 голевых передачи.

TransferMarkt оценивает футболиста в 50 млн евро.

Напомним, что подписанием грузинского нападающего Хвичи Кварацхелии заинтересовались ПСЖ и Ливерпуль. Сам футболист хочет уйти из итальянского клуба.