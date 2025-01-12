  1. UA-Футбол ⚽
  2. Италия
  3. Итальянский топ-клуб обратился к агенту звезды Манчестер Юнайтед
В тренде
Италия
Италия

Италия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Итальянский топ-клуб обратился к агенту звезды Манчестер Юнайтед

Италия

А вот это уже интересно

Итальянский топ-клуб обратился к агенту звезды Манчестер Юнайтед

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Итальянский топ-клуб обратился к агенту звезды "Манчестер Юнайтед".

По информации журналиста Sport Italia Танкреди Палмери, "Наполи" связался с агентом Гарначо. Аргентинского нападающего клуб планирует использовать вместо Кварацхелии.

Итальянский клуб готов предложить за левого вингера 50 млн евро.

  • Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football

Алехандро Гарначо провёл 29 поединков за "Манчестер Юнайтед". На его счету 8 голов и 4 голевых передачи.

TransferMarkt оценивает футболиста в 50 млн евро.

Напомним, что подписанием грузинского нападающего Хвичи Кварацхелии заинтересовались ПСЖ и Ливерпуль. Сам футболист хочет уйти из итальянского клуба.

По теме
yellow-arrow
Рафаэл Леау отметил стратегию нового тренера Милана
yellow-arrow
Милан договорился о трансфере центрбека из Серии Б
yellow-arrow
Советник Милана рассказал об интересе к нападающему Манчестер Юнайтед
Наполи Манчестер Юнайтед Алехандро Гарначо
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
Tancredi Palmeri
Опубликовал: Владислав Прийменко
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000
На сайт
2
5 000
На сайт
3
150 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости