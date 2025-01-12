Италия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Итальянский топ-клуб обратился к агенту звезды Манчестер Юнайтед
А вот это уже интересно
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Итальянский топ-клуб обратился к агенту звезды "Манчестер Юнайтед".
По информации журналиста Sport Italia Танкреди Палмери, "Наполи" связался с агентом Гарначо. Аргентинского нападающего клуб планирует использовать вместо Кварацхелии.
Итальянский клуб готов предложить за левого вингера 50 млн евро.
- Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football
Алехандро Гарначо провёл 29 поединков за "Манчестер Юнайтед". На его счету 8 голов и 4 голевых передачи.
TransferMarkt оценивает футболиста в 50 млн евро.
Напомним, что подписанием грузинского нападающего Хвичи Кварацхелии заинтересовались ПСЖ и Ливерпуль. Сам футболист хочет уйти из итальянского клуба.
Популярное сейчас
- Прошелся по имениннику. Мирон Маркевич вспомнил, как работал с Милевским
- Турецкий гранд подготовил более щедрое предложение по Зинченко, чем Интер, – Fotospor
- Первый трофей Трубина в Бенфике, победа Забарного и вылет Ярмолюка, новый тренер Миколенко. Главные новости за 11 января
- Представитель Серии А зимой хочет приобрести Александра Зинченко
- Звёздная футболистка Ювентуса на грани разрыва: парень готовится к возможному трансферу
- Променяла на хавбека Ювентуса. Россиянка бросила Мудрика после допинг-скандала. ФОТО