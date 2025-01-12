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Милан договорился о трансфере центрбека из Серии Б
Однако не для первой команды
Getty Images/Global Images Ukraine
"Милан" согласовал личные условия с центральным защитником "Козенцы" Микелем Кампорезе. Об этом сообщает Николо Скира.
Соглашение будет действовать до лета 2026 года. Также в нем предусмотрена возможность автоматического продления еще на один сезон. Для этого нужно добиться определенных условий.
"Россонери" планируют привлекать игрока к матчам своего дубля, несмотря на возраст защитника. В мае ему исполнится 33 года.
Кампорезе является воспитанником "Фиорентины", однако провел всего 20 матчей за первую команду. Также он представлял еще девять других клубов – в основном в Серии Б.
Аналитический портал Transfermarkt оценивает игрока в 350 тысяч евро.
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