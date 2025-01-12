Рафаэл Леау отметил стратегию нового тренера Милана

Вчера в рамках 20-го тура чемпионата Италии "Милан" сыграл против "Кальяри", матч завершился ничейным результатом 1:1.

Вингер "Милана" Рафаэл Леау оценил игру:

"Мы хотели победить и подняться в таблице. Первый тайм был немного странным, потому что мы не создали много моментов. Стало лучше после того, как мы вышли вперед, но они сосредоточились на контратаках и выжидали наши ошибки, что позволило им забить.

Я думаю, в целом мы сделали достаточно, чтобы заслужить все три очка.

Все матчи Серии А тяжелые, но нам нужно сосредоточиться на позитиве, работать над ошибками и продолжать совершенствоваться, двигаясь к нашим целям."