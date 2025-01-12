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Рафаэл Леау отметил стратегию нового тренера Милана
Доволен тем, что стал играть поближе к воротам
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Вчера в рамках 20-го тура чемпионата Италии "Милан" сыграл против "Кальяри", матч завершился ничейным результатом 1:1.
Вингер "Милана" Рафаэл Леау оценил игру:
"Мы хотели победить и подняться в таблице. Первый тайм был немного странным, потому что мы не создали много моментов. Стало лучше после того, как мы вышли вперед, но они сосредоточились на контратаках и выжидали наши ошибки, что позволило им забить.
Я думаю, в целом мы сделали достаточно, чтобы заслужить все три очка.
Все матчи Серии А тяжелые, но нам нужно сосредоточиться на позитиве, работать над ошибками и продолжать совершенствоваться, двигаясь к нашим целям."
Также игрок поделился своими мыслями относительно тренера "Милана":
"Консейсау принес в команду желание всегда быть на половине поля соперника, оттеснять другую команду назад. Это то, что мы стараемся делать. У нас не было много времени для работы, но он уже принес свои идеи, и игроки пытаются впитывать то, что он хочет."
Леау ответил на вопрос о том, есть ли у него любимая позиция:
"Я доволен тем, что нахожусь ближе к центру, поскольку я ближе к воротам. У меня нет особых предпочтений, я играю там, куда ставит меня тренер. Я просто хочу помогать команде и побеждать."
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