Серия А. Дженоа сравнивается по очкам с Ромой

Серия А. 20-й тур

Генуя. "Луиджи Феррарис"

"Дженоа" - "Парма" 1:0

Гол: Френдруп 65

Нынешний успешный период "Дженоа" начался с 1:0 в Парме четвертого ноября. Период из десяти матчей лиги, в которых генуэзцы проиграли лишь однажды, пять раз сыграли вничью и четырежды победили, включая сегодняшний матч. Круг замкнулся 1:0 над "Пармой" дома. Причем ведь за это время "грифоны" сменили тренера и даже владельца клуба. Но не свернули с успешного пути.

Началось как раз с коварного штрафного удара гостя Михайлы. Леали в итоге отбил. Затем хозяин поля Васкес при угловом пробивал дважды подряд. Защитники и вратарь как-то справились. Генуэзец Пинамонти головой в упор замкнул в стойку, и первый тайм завершился с 9:1 в пользу "Дженоа" по ударам по воротам, но с лишь 1:0 - по ударам в створ.

Второй тайм также лучше начали гости. Удар Алмквиста не получился, и Леали вытащил. Но затем удар генуэзца Дзаноли вытащил Сузуки. А Френдруп, получив от Миретти, пробил, мяч срикошетил и залетел за шиворот Сузуки. После чего скорее хозяева были ближе к голу. Сузуки вытащил мяч из-под перекладины.

"Дженоа" поднимается на 11-ое место и сравнивается по очкам с "Ромой". "Парма" же прервала серию из трех поражений победой и ничьей, но теперь вновь проиграла и лишь в одном очке над зоной вылета, хотя и в трех местах над ней.