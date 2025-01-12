У Хуммельса нет в контракте с Ромой автоматического продления

Итальянский журналист и инсайдер Николо Скирра развеял мифы относительно будущего немецкого центрального защитника Матса Хуммельса в “Роме”.

В контракте защитника нет пункта об автоматическом продлении контракта, который завершается в конце текущего сезона.

Пока известно о запланированной на апрель встрече между представителями клуба и самим футболистом. Там будут обсуждены планы “Ромы”, а также будущее сотрудничества между сторонами.

Хуммельс присоединился к римлянам в сентябре прошлого года на правах свободного агента. Сначала он регулярно сидел на скамейке для запасных, а после прихода Клаудио Раньери начал регулярно играть в основе. На его счету девять матчей и один гол за “Рому”.

Аналитический портал Transfermarkt оценивает 36-летнего игрока в 3,5 млн евро.