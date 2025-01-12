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У Хуммельса нет в контракте с Ромой автоматического продления
Его будущее в Риме еще будет обсуждаться
Getty Images/Global Images Ukraine
Итальянский журналист и инсайдер Николо Скирра развеял мифы относительно будущего немецкого центрального защитника Матса Хуммельса в “Роме”.
В контракте защитника нет пункта об автоматическом продлении контракта, который завершается в конце текущего сезона.
Пока известно о запланированной на апрель встрече между представителями клуба и самим футболистом. Там будут обсуждены планы “Ромы”, а также будущее сотрудничества между сторонами.
Хуммельс присоединился к римлянам в сентябре прошлого года на правах свободного агента. Сначала он регулярно сидел на скамейке для запасных, а после прихода Клаудио Раньери начал регулярно играть в основе. На его счету девять матчей и один гол за “Рому”.
Аналитический портал Transfermarkt оценивает 36-летнего игрока в 3,5 млн евро.
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