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У Хуммельса нет в контракте с Ромой автоматического продления

Италия

Его будущее в Риме еще будет обсуждаться

У Хуммельса нет в контракте с Ромой автоматического продления

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Итальянский журналист и инсайдер Николо Скирра развеял мифы относительно будущего немецкого центрального защитника Матса Хуммельса в “Роме”.

В контракте защитника нет пункта об автоматическом продлении контракта, который завершается в конце текущего сезона.

Пока известно о запланированной на апрель встрече между представителями клуба и самим футболистом. Там будут обсуждены планы “Ромы”, а также будущее сотрудничества между сторонами.

Хуммельс присоединился к римлянам в сентябре прошлого года на правах свободного агента. Сначала он регулярно сидел на скамейке для запасных, а после прихода Клаудио Раньери начал регулярно играть в основе. На его счету девять матчей и один гол за “Рому”.

Аналитический портал Transfermarkt оценивает 36-летнего игрока в 3,5 млн евро.

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Источник:
Nicolo Schira
Опубликовал: Максим Кучер
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