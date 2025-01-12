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ПСЖ предлагает Кварацхелии почти вдвое больше, чем Наполи
Парижане готовы засыпать грузина деньгами
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Недавно стало известно, что вингер "Наполи" Хвича Кварацхелия на самом деле не попросил клуб его продать, а повысить зарплату. Неаполитанцы готовы были улучшить условия игрока.
Грузин присоединился к итальянскому клубу летом 2022 года и с того момента зарабатывает около 1,5 млн евро в сезон. "Наполи" хотел продлить контракт, который изначально включал зарплату в 4 млн евро в год + бонусы.
Впоследствии в Il Corriere dello Sport заявили, что позже "Наполи" улучшил предложение. Клуб предложил Хвичи пятилетний контракт с пакетом заработной платы, который будет расти с каждым годом, что составит в среднем 6 миллионов евро за сезон.
Однако Calciomercato.com заявляет, что "ПСЖ" готов дать гораздо больше. Кварацхелия может получать в Париже около 10 млн евро в год вместе с бонусами.
Аналитический портал Transfermarkt оценивает 23-летнего игрока в 85 млн евро. Его контракт с "Наполи" рассчитан до лета 2027 года.
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