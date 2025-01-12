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Серия А. Интер вновь с трудом побеждает Венецию
Вновь одного гола хватило
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Серия А. 20-й тур
Венеция. "Пьерлуиджи Пенцо"
"Венеция" - "Интер" 0:1
Гол: Дармиан 16
"Венеция": Станкович, Идзес, Шверко, Саградо (Хапс 26), Дзампано (Гиткьер 88), Николусси Кавилья (Конде 88), Думбия (Бьяркасон 70), Эллертсон, Бузио, Ористаньо (Йебоа 70), Похьянпало
"Интер": Зоммер, Дармиан, Де Фрай, А. Бастони, Думфриз (Павар 76), Асллани (Фраттези 63), Барелла (Димарко 83), Зелински, Аугусто, Тареми (М. Тюрам 63), Лаутаро Мартинес (Арнаутович 76)
Предупреждения: Ористаньо 14, Дзампано 44, Николусси Кавилья 80 - Асллани 41
Главный арбитр: Марко Пиччинини
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