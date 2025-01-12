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Серия А. Болонья - Рома 2:2. Пенальти Довбика спасает от поражения

Италия
Обновлено

Очередная неудача "волков" в гостях

Серия А. Болонья - Рома 2:2. Пенальти Довбика спасает от поражения

Getty Images/Global Images Ukraine

Леон Вургафт Автор UA-Футбол
Новина українською

Серия А. 20-й тур

Болонья. "Ренато Даль'Ара"

"Болонья" - "Рома" 2:2

Голы: Даллинга 61, Фергюсон 65 (пен.) - Салемакерс 58, Довбик 90+8 (пен.)

"Болонья": Скорупски, Холм (Пош 88), Беукема, Лукуми, Миранда, Фройлер, Фергюсон, Ндой (Орсолини 68), Одгар, Даллинга (Кастро 78), Домингес (Илинг-Джуниор 88)

"Рома": Свилар, Манчини, Хуммельс (Челик 78), Ндика, Салемакерс (Залевски 84), Паредес (Писилли 78), М. Коне, Анхелиньо, Дибала (Бальданци 84), Лоренцо Пеллегрини (Эль-Шаарави 78), Довбик

Предупреждения: Миранда 32, Холм 70, Даллинга 77, Лукуми 90+5 - Манчини 90+4

Главный арбитр: Розарио Абиссо

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