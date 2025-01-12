1 балл для волков – лучше, чем ничего. Болонья – Рома 2:2. Обзор матча и видео голов

В первом тайме игра была практически равна. После перерыва хозяева прибавили (10 ударов, владение 56%). "Фельсинеи" быстро ответили на пропущенный мяч двумя точными ударами, но "джаллоросси" успели спастись в компенсированное время.

Подопечные Итальяно занимают седьмую позицию (29 баллов). 15 января команда поедет в Милан, где сыграет против "Интера". У столичного клуба 24 пункта и 10-е место. 17-го числа "капитолини" будут принимать "Дженоа".

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Смотрите обзор матча 20 тура Серии А

Болонья. Стадио Ренато Далл'Ара

Болонья – Рома 2:2

Голы: Даллинга, 61, Фергюсон, 65 (п) – Салемакерс, 58, Довбик, 90+8 (п)