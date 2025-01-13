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Защитники продолжают добывать победы для нерадзурри. Венеция - Интер 0:1. Обзор матча и видео голов

Италия

Лагунари могли сотворить сенсацию в этом матче

Защитники продолжают добывать победы для нерадзурри. Венеция - Интер 0:1. Обзор матча и видео голов

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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"Интеру" были необходимы положительные эмоции после неприятного поражения от "Милана" в финале Суперкубка. "Нерадзурри" в первом тайме имели несколько возможностей, а реализовали лишь одну. Лаутаро Мартинес вторым касанием пытался прошить голкипера "Венеции" Филипа Станковича, тот парировал удар прямо на ноги Маттео Дармиану, который отправил мяч в пустые ворота. Во второй половине игры Фраттези не сумел удвоить преимущество своей команды, где вратарь "лагунари" в дуэли один на один перевел мяч на угловой. "Венеция" имела возможности сравнять счет во встрече, однако "Интер" где-то спасала стойка (удар от Бусио), а где-то был вынужден вступать в игру Ян Зоммер (опасный момент в конце матча с участием Похьянпало).

"Нерадзурри" с 43 очками вернулись на вторую позицию в Серии А, отставая от "Наполи" на четыре очка (команда Индзаги имеет еще два матча в запасе). "Венеция" по-прежнему остается предпоследней с 14 очками. Следующую игру "Интер" проведет 15 января дома против "Болоньи", а "лагунари" сыграют 19 числа на выезде против "Пармы".

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Смотрите обзор матча 20 тура Серии А

Венеция. Пьерлуиджи Пенцо

Венеция - Интер 0:1

Гол: Дармиан, 16

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Источник:
Megogo
Опубликовал: Александр Гресь
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